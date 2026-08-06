Ελληνική λάμψη σε ιστορικό παιχνίδι για τον Λιονέλ Μέσι - Δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε τα ξημερώματαο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Leagues Cup και είχε ελληνική βοήθεια για να τα καταφέρει.

Ο «pulga» έφθασε τα 14 γκολ σε 12 αγώνες του Leagues Cup, ξεπερνώντας τον Ντενίς Μπουάνγκα, τον Γκαμπονέζο επιθετικό της Λος Άντζελες, ο οποίος έχει πετύχει 13 γκολ στην διοργάνωση.

Η Ατλέτικο Σαν Λούις άνοιξε το σκορ με τον Ντέιβιντ Ροντρίγκεζ μόλις στο 4ο λεπτό, με κεφαλιά από σέντρα του Ρομάν Τόρες. Πρόσφατα αφιχθείς στο Major League Soccer (MLS) από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Βραζιλιάνος Κασεμίρο άρχισε την επίθεση που οδήγησε στην ισοφάριση της Ιντερ Μαϊάμι, που προήλθε από ασίστ του ελληνικής καταγωγής, Νόα Άλεν.

Ο νεαρός αριστερός μπακ επιχείρησε μια επικίνδυνη σέντρα που ο Μέσι μετέτρεψε σε γκολ με σουτ στο 11ο λεπτό. Στο 26ο λεπτό, ο Βενεζουελάνος Τελάσκο Σεγκόβια έκανε το 2-1 από νέα ασίστ του διεθνή με την Ελλάδα παίκτη και ο Μέσι σφράγισε την νίκη, διαμορφώνοντας το 3-1 στο 44ο λεπτό, μετά από την τρίτη ασίστ του Αλεν μέσα σε ένα ημίχρονο.

Παρά το γεγονός ότι είχαν λιγότερη κατοχή, οι γηπεδούχοι σκόραραν ακόμη μία φορά πριν από το ημίχρονο, καθώς στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Βραζιλιάνος Μικαέλ ντος Σάντος έκανε το 4-1.

Στην συνέχεια, η Σαν Λούις διατήρησε τον έλεγχο της μπάλας και, στο 51ο λεπτό, μείωσε σε 4-2 χάρη σε ένα σουτ του Ισπανού Ραφαέλ Γιορέντε από την άκρη της περιοχής.

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