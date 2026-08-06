Στην ΑΕΛ ο Αλμπάνης

Την απόκτηση του Χρήστου Αλμπάνη ανακοίνωσε η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ ο Αλμπάνης
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Επίσημος ο επαναπατρισμός για τον Χρήστο Αλμπάνη, με την ΑΕΛ να ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου εξτρέμ ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που θα βρει τους «βυσσινί» στην Super League 2.

Ο Αλμπάνης αγωνίζονταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ισπανία με τα χρώματα της Ανδόρας και της Ταραγόνα. Με την τελευταία κατέγραψε συνολικά 16 συμμετοχές την περασμένη αγωνιστική περίοδο με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ σε 477' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει κι επίσημα στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αλμπάνη ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός.

Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα (5/11/1994). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία στα Μετέωρα. Στα 16 του εντάχθηκε στη Βέρντερ Βρέμης Β’. Έπειτα αγωνίστηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β’ και στην Φράιμπουργκ Β’. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Απόλλωνα Σμύρνης με συμμετοχές στην SL2 και στην Super League (70 συμμετοχές – 20 γκολ). Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Το 2021 έπαιξε δανεικός στον Απόλλωνα Λεμεσού και τα τελευταία 4 χρόνια βρέθηκε στην Iσπανία (LaLiga 2 & 3) στο δυναμικό της Ταραγόνα και της Ανδόρας αντίστοιχα. Έχει επίσης αγωνιστεί με τις Εθνικές μας ομάδες U18, U20 και U21.

Ο Χρήστος Αλμπάνης εντάσσεται στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet, φέρνοντας ποιότητα, εμπειρία και πάθος για τη νέα σεζόν. Καλή αρχή!»

https://www.instagram.com/p/DbqJra3l86v/
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