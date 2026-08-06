Μαρία Σάκκαρη: Πότε και με ποιά αντίπαλο θα παίξει στον τρίτο γύρο του Τορόντο

Με την Κόκο Γκοφ θα αναμετρηθεί την Παρασκευή (7/8) στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη.

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και με ποιά αντίπαλο θα παίξει στον τρίτο γύρο του Τορόντο
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Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκκαρη στο 1000άρι τουρνουά του Τορόντο, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στη φάση των «32».

Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα για την 30χρονη όμως, καθώς στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ, με στόχο να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί εκείνη στις «16» της διοργάνωσης. Η Αμερικανίδα είναι Νο4 στο ταμπλό και θα συναντήσει τη Σάκκαρη για 12η φορά στο κορτ.

Η Γκοφ έχει το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 6-5 νίκες, κάτι που η Ελληνίδα τενίστρια θα προσπαθήσει να αλλάξει στο Τορόντο. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (7/8), χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ώρα, αλλά και η σειρά που θα παίξουν.

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