Ολυμπιακός: Παρελθόν και τυπικά ο Στρεφέτσα - Ανακοινώθηκε από την Παλέρμο

Τη μεταγραφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Παλέρμο της Serie B.

Ολυμπιακός: Παρελθόν και τυπικά ο Στρεφέτσα - Ανακοινώθηκε από την Παλέρμο
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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό και επίσημα αποτελεί ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Η Παλέρμο, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Βραζιλιάνου άσου με κανονική μεταγραφή, με τον παίκτη να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στους Πειραιώτες ο Στρεφέτσα αγωνίστηκε σε μόλις 13 παιχνίδια στο εξάμηνο που αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

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