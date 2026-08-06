Ολυμπιακός: Παρελθόν και τυπικά ο Στρεφέτσα - Ανακοινώθηκε από την Παλέρμο

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό και επίσημα αποτελεί ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Η Παλέρμο, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Βραζιλιάνου άσου με κανονική μεταγραφή, με τον παίκτη να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στους Πειραιώτες ο Στρεφέτσα αγωνίστηκε σε μόλις 13 παιχνίδια στο εξάμηνο που αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.