Για κάποιο λόγο οι πιο καλοντυμένοι άντρες σταμάτησαν να φορούν skinny γυαλιά

Η αλήθεια είναι σκληρή, αλλά κάποιος πρέπει να την πει. Κάποια αξεσουάρ αντέχουν στον χρόνο ανεξαρτήτως μόδας, και κάποια άλλα προδίδουν ότι είσαι ξεπερασμένος σχεδόν με την πρώτη ματιά. Τα skinny γυαλιά ηλίου είναι ανάμεσά τους, δυστυχώς.

Ξέρεις ακριβώς για ποιο στιλ μιλάμε, για εκείνα τα πολύ στενά γυαλιά ηλίου που κάποτε έδειχναν φουτουριστικά και σήμερα καταφέρνουν να σε κάνουν να μοιάζεις περισσότερο με τύπο που πήγε για bachelor party στο Λας Βέγκας παρά με άνθρωπο που έχει πραγματικό στιλ.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι "άσχημα" -κάθε άλλο- ορισμένα όμως προσπαθούν υπερβολικά να δείξουν πως είναι cool. Και συνήθως, όταν ένα ρούχο ή ένα αξεσουάρ προσπαθεί τόσο πολύ να σε πείσει, έχει ήδη χάσει το παιχνίδι.

Το στιλ σήμερα έχει αλλάξει

Αν υπάρχει μία τάση που κυριαρχεί στα ανδρικά γυαλιά ηλίου τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι οι μεγαλύτεροι σκελετοί.

Oversized, τετράγωνα, στρογγυλά ή διακριτικά οβάλ σχέδια που θυμίζουν περισσότερο τον Robert Redford στα '70s, τον Paul Newman στις χρυσές του εποχές ή τον Tom Ford, έναν άνθρωπο που δύσκολα κάνει λάθος όταν πρόκειται για ανδρικό στιλ.

Robert Redford in St. Peter's Square, at the Vatican, Wednesday, Dec. 4, 2019. (AP Photo/Andrew Medichini) AP

Τα μεγαλύτερα γυαλιά δεν προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή, αντιθέτως, δημιουργούν μια αίσθηση μυστηρίου. Κρύβουν περισσότερο το πρόσωπο, αφήνουν χώρο στη φαντασία και προσθέτουν αυτό το ανεπιτήδευτο "κάτι" που πάντα χαρακτήριζε τους πραγματικά καλοντυμένους άντρες.

Το στιλ, άλλωστε, δεν είναι θέμα ένδυσης, αλλά κυρίως αυτοπεποίθησης.

Κάποτε ήταν σύμβολο επανάστασης

Για να είμαστε δίκαιοι, τα skinny γυαλιά δεν ήταν πάντα εκτός μόδας.

Τη δεκαετία του '60 φορέθηκαν από τους Velvet Underground, τους Mods στη Βρετανία και σχεδόν κάθε άνθρωπο που ήθελε να δείχνει ότι ανήκει στην πιο δημιουργική και αντισυμβατική πλευρά της εποχής. Τότε εξέπεμπαν διαφορετικό μήνυμα, σου έλεγαν ουσιαστικά ότι ακούς μουσική πριν γίνει mainstream, οδηγείς κάμπριο, γνωρίζεις τους σωστούς ανθρώπους και πιθανότατα ξενυχτάς σε μέρη που οι περισσότεροι δεν μπορούν καν να μπουν.

Αργότερα ήρθε το punk, η new wave αισθητική και τα '80s, όπου τα wraparound γυαλιά ξαναβρήκαν τον δρόμο τους στις πασαρέλες και στη μουσική σκηνή.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μόδα έχει έναν άγραφο κανόνα, ο οποίος λέει ότι αυτό που κάποτε ήταν αυθεντικά επαναστατικό δεν σημαίνει ότι παραμένει διαχρονικό.

Στο σήμερα λοιπόν…

Το πρόβλημα με τα skinny γυαλιά δεν είναι η ιστορία τους, αλλά οι συνειρμοί που δημιουργούν στο σήμερα.

Είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που, όσο ακριβό κι αν είναι, δύσκολα δείχνει πραγματικά κομψό. Αντί να ολοκληρώνει το ντύσιμο, μοιάζει να φωνάζει για προσοχή.

Μπορεί, λοιπόν, να φοράς ένα άψογα ραμμένο λινό πουκάμισο, ένα πανάκριβο ρολόι ή ένα ζευγάρι χειροποίητα loafers και πάλι το βλέμμα να πέφτει... στα λάθος γυαλιά. Είναι με λίγα λόγια, σαν να συνδυάζεις ένα κοστούμι με αθλητικές κάλτσες.

Με αυτόν τον τρόπο δεν ακυρώνεις το κοστούμι, αλλά ολόκληρη την εικόνα σου.

Robert Redford looks across Red Square, Moscow, Russia, May 10, 1988 with St Basil's Cathedral as a backdrop. Redford was in Moscow to open a four day film festival of his works. (AP Photo/Boris Yurchenko) AP

Το πραγματικό στιλ δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα

Τα καλά γυαλιά ηλίου δεν είναι αυτά που τραβούν πρώτα την προσοχή, αλλά εκείνα που κάνουν τους άλλους να σκέφτονται ότι "κάτι έχει αυτός", χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς τι.

Γι' αυτό και οι μεγάλοι σκελετοί συνεχίζουν να επιστρέφουν στη μόδα. Δεν προσπαθούν να γίνουν το επίκεντρο, απλώς έρχονται να πλαισιώσουν το πρόσωπο με έναν τρόπο που δείχνει διαχρονικός, σαν να είναι η συνέχειά του.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι να επενδύσεις σε ένα νέο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αγόρασε κάτι που θα μπορούσε να φορέσει σήμερα ο Daniel Craig, ο Brad Pitt ή ο Jeff Goldblum και άσε τα υπερβολικά skinny σχέδια εκεί όπου ανήκουν πλέον.

Στις φωτογραφίες μιας άλλης εποχής.