Βιτάλις σε Ηλιόπουλο: «Υπόσχομαι να πεθάνω για την ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις.

Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια και είχε έναν ιδιαίτερο διάλογο με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πως προτιμάς να σε αποκαλώ, Μιλάν ή Βίτου;»

Μίλαν Βιτάλις: «Δεν έχει σημασία. Οπως θέλετε εσείς».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οπότε θα σε λέω και Μιλάν και Βίτου, αναλόγως».

Μίλαν Βιτάλις: «Εντάξει».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πλέον μέλος της οικογένειας μας. Και είμαι περισσότερο χαρούμενος γιατί πριν έρθουμε εδώ, μου είπες ότι έψαξες στο ίντερνετ μόνο την ΑΕΚ».

Μίλαν Βιτάλις: «Είναι αλήθεια».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Και ήθελες να έρθεις μόνο στην ΑΕΚ, για καμία άλλη ελληνική ομάδα».

Μίλαν Βιτάλις: «Οχι».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Αυτό με κάνει πολύ υπερήφανο, γιατί εξήγησες τους λόγους που πιστεύεις σε αυτή την ομάδα και στο όραμα που έχουμε, οπότε νομίζω για το ότι είσαι μέλος της ΑΕΚ. Της πιο σημαντικής στην ιστορία ομάδας στην Ελλάδα. Αν θες πες μας δύο λόγια κι εσύ».

Μίλαν Βιτάλις: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που σας γνωρίζω και είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, αυτής της ομάδας. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε και να κατακτήσουμε σπουδαία πράγματα και μεγάλα αποτελέσματα».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οχι μόνο τα πιστεύεις, είσαι βέβαιος! Είσαι βέβαιος!».

Μίλαν Βιτάλις: «Θα το πετύχουμε! Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, θα δώσω τη ζωή μου για τον σύλλογο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Ας το κάνουμε πραγματικότητα! Πάμε».

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