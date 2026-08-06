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Παναθηναϊκός: Μετράει απουσίες και μια μεγάλη προσθήκη για τη Σόφια

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Παναθηναϊκός: Μετράει απουσίες και μια μεγάλη προσθήκη για τη Σόφια
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, μιας και δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα για την πρόκριση στα play off του Conference League.

Πλέον, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να πάρει στη Σόφια την ερχόμενη Τρίτη (11/8) για να πάρει τη νίκη και το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στην προσπάθεια αυτή, ωστόσο, ο Δανός προπονητής καλείται να βρει λύσεις και να αντιμετωπίσει τις σημαντικές απουσίες που θα έχει και πάλι η ομάδα του.

Τελευταία απώλεια είναι αυτή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος αντίκρυσε την τρίτη κίτρινη κάρτα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τον Γιώργο Κάτρη να είναι ο βασικός υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει στην αρχική ενδεκάδα.

Στη λίστα με τους απόντες υπάρχουν ήδη ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη την σεζόν, ο Παύλος Παντελίδης που τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει το 2027, ο Ντάβιντε Καλάμπρια που αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς στα τέλη του μήνα και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος και σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού θα υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες.

Παράλληλα υπάρχει και η περίπτωση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Αν δεν προλάβει ο Έλληνας φορ, τότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει σε 6 βασικούς ποδοσφαιριστές του.

Στον αντίποδα, όμως, αναμένεται να έχει και μια σημαντική προσθήκη. Ο Λιβάι Γκαρσία έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού και θα μπει από σήμερα (6/8) στις προπονήσεις. Δεδομένης της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, είναι πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή για το ματς στη Σόφια και δεν αποκλείεται να κάνει και το ντεμπούτο του με τα πράσινα.

Διαθέσιμος είναι πλέον και ο Σίριλ Ντέσερς, αν και ο Νιγηριανός φορ προέρχεται από μακρά αγωνιστική απραξία και δύσκολα θα είναι έτοιμος για να προσφέρει.

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