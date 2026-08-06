Σοκ στη Βραζιλία: Νεκρός από πυροβολισμούς 15χρονος ποδοσφαιριστής

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος του 15χρονου Μικαέλ Λεάντρο ντα Σίλβα, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς μετά το τέλος φιλικής αναμέτρησης.

Σοκ στη Βραζιλία: Νεκρός από πυροβολισμούς 15χρονος ποδοσφαιριστής
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Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα αγώνα του ερασιτεχνικού τουρνουά ποδοσφαίρου Taça das Grotas.

Σύμφωνα με τις Aρχές, ο Ντα Σίλβα δεν αποτελούσε τον στόχο της επίθεσης, ωστόσο τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά στο Μασέιο της Βραζιλίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Ο πατέρας του, Μάρκος Αντόνιο Λεάντρο, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την τραγωδία που συγκλόνισε την οικογένειά του:

«Η οικογένειά μου καταστράφηκε από δύο εγκληματίες που ήρθαν και πυροβόλησαν τον γιο μου στην πλάτη. Ο αγώνας μόλις είχε τελειώσει και εκείνη τη στιγμή άλλαζε, οπότε δεν είχε καμία ευκαιρία να ξεφύγει. Είμαι συντετριμμένος. Τα αδέρφια του δεν έχουν σταματήσει να κλαίνε».

Ο 15χρονος είχε αγωνιστεί στην ακαδημία νέων της Σάο Πάουλο, ενώ είχε προπονηθεί και με τη Σέντρο Σπορτίβο Αλαγκοάνο. Μάλιστα, βρισκόταν κοντά σε συμφωνία για μεταγραφή στη Ρετρό Μπραζίλ.

«Από μικρή ηλικία ξεχώριζε στο ποδόσφαιρο. Ήταν το μοναδικό πράγμα που αγαπούσε και ζούσε γι’ αυτό. Είχε ήδη κατακτήσει τίτλους στο φούτσαλ και το ποδόσφαιρο με την CSA», ανέφερε ο πατέρας του. «Ήταν πολύ χαρούμενος που θα επέστρεφε στους αγωνιστικούς χώρους και περίμενε με ανυπομονησία να περάσουν οι ημέρες για να ταξιδέψει στη Ρεσίφε και να ενταχθεί στη Ρετρό».

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