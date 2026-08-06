Το GTA 6 έρχεται στο… Netflix και αυτό λέει πολλά για το πόσο μεγάλο είναι

Μάλλον δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για αυτό που ετοιμάζεται να φέρει το GTA 6 στην καθημερινότητά μας. Αν κάποιος σου έλεγε πριν από δέκα χρόνια ότι ένα videogame θα έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Netflix, πιθανότατα θα νόμιζες ότι πρόκειται για λάθος. Έλα μου όμως που στο σήμερα, αυτή η είδηση δεν αποτελεί καθόλου… είδηση.

Η Rockstar Games ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με το Netflix, μέσα από την οποία θα παρουσιάσει το "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", με εκτενές αφιέρωμα και ολοκαίνουργιο υλικό, για το παιχνίδι που περιμένει σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης.

https://www.instagram.com/p/Dbsw5qaOfOu/

Και δεν μιλάμε για ένα απλό trailer διάρκειας δύο λεπτών

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια κινηματογραφική παρουσίαση, ένα extended look που θυμίζει περισσότερο ντοκιμαντέρ ή ειδική τηλεοπτική πρεμιέρα παρά το κλασικό marketing ενός videogame. Δεν είναι τυχαίο ότι το Netflix έχει δημιουργήσει ξεχωριστή σελίδα για το event, όπου οι συνδρομητές μπορούν ήδη να ενεργοποιήσουν υπενθύμιση ώστε να ειδοποιηθούν μόλις ξεκινήσει η προβολή.

Το πιο ενδιαφέρον; Η ίδια η πλατφόρμα αντιμετωπίζει το GTA 6 σαν κανονικό κινηματογραφικό περιεχόμενο, καθώς στη σελίδα του εμφανίζονται κατηγορίες όπως «Αστυνομικές ταινίες» και «Ταινίες δράσης και περιπέτειας».

Μία ακόμη απόδειξη ότι το Grand Theft Auto έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του gaming και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα entertainment brands στον κόσμο.

Ας ξεκαθαρίσουμε, όμως κάτι πριν υπάρξουν παρεξηγήσεις

Το GTA 6 ως παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμο μέσω Netflix καθώς οι συνδρομητές δεν θα παίξουν το παιχνίδι μέσα από την πλατφόρμα. Θα έχουν απλώς το προνόμιο να δουν πρώτοι το νέο υλικό πριν αυτό ανέβει δημόσια στο επίσημο κανάλι της Rockstar στο YouTube λίγες ώρες αργότερα.

Το παιχνίδι εξακολουθεί να προορίζεται αποκλειστικά για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πότε θα γίνει;

Η μεγάλη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω Netflix, ενώ όσοι δεν διαθέτουν συνδρομή θα μπορούν να παρακολουθήσουν το ίδιο υλικό στις 28 Αυγούστου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν δημοσιευθεί στο YouTube.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών, βέβαια, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς Rockstar και Netflix έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν, φέρνοντας τίτλους της σειράς Grand Theft Auto αλλά και το Red Dead Redemption στην υπηρεσία Netflix Games. Αυτή τη φορά, όμως, το επίπεδο της συνεργασίας έχει πάει σε άλλο επίπεδο και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης.

Το GTA 6 δεν λανσάρεται πλέον σαν ένα ακόμη videogame, αλλά ως κάτι τόσο μεγάλο, όσο μια νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ή η επόμενη σεζόν του Game of Thrones, με ειδικές παρουσιάσεις, αποκλειστικό περιεχόμενο και παγκόσμια events που καθηλώνουν εκατομμύρια θεατές.

Κάποτε τα videogames προσπαθούσαν να μοιάσουν στον κινηματογράφο, σήμερα μάλλον ο κινηματογράφος είναι αυτός που δανείζεται τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα videogames.