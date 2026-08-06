Στα «ραντάρ» της Λεβερκούζεν ο Μαυροπάνος

Ο Μαυροπάνος βρίσκεται στη Γουέστ Χαμ τα τελευταία τρία χρόνια και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας, διανύοντας μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του. Ωστόσο, η προοπτική της συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου φαίνεται πως τον προβληματίζει, με το ενδεχόμενο αποχώρησης να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Ο 28χρονος στόπερ γνωρίζει πως η εμπειρία του από την Premier League και την Bundesliga, σε συνδυασμό με το γεγονός πως βρίσκεται στο «prime» της καριέρας του, του επιτρέπει να αναζητήσει με αξιώσεις τον επόμενο σταθμό του σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μία από τις ομάδες που φέρεται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του είναι η Λεβερκούζεν. Οι «ασπιρίνες» αναζητούν ενίσχυση στην άμυνα και ο Μαυροπάνος αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στο δεξί άκρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Αγγλία, η Λεβερκούζεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του. Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης ενδέχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς θα πρέπει να βρεθεί συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για το ποσό της μεταγραφής.

Τα «σφυριά» έχουν υποστεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα από τον υποβιβασμό και αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές πωλήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητες παραχώρησης του Μαυροπάνου, εφόσον φυσικά προκύψει πρόταση που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αγγλικού συλλόγου.