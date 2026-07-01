GTA VI: Αξίζει η προπαραγγελία ή να περιμένεις ενδεχόμενη Blu-ray έκδοση;

Το Grand Theft Auto VI δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. ίσως κάτι πιο κοντά σε κυκλοφορία της δεκαετίας. Και όπως συμβαίνει με κάθε τίτλο που κουβαλά τόσο μεγάλο hype, οι περισσότεροι παίκτες βρίσκονται ήδη μπροστά σε ένα δίλημμα: να εξασφαλίσουν από τώρα την προπαραγγελία ή να κάνουν υπομονή μήπως κυκλοφορήσει αργότερα μια καλύτερη έκδοση;

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Το ερώτημα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, καθώς η φυσική έκδοση που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026 δεν θα περιλαμβάνει Blu-ray με το παιχνίδι, αλλά έναν κωδικό λήψης, το λεγόμενο «code in a box». Και κάπου εκεί ξεκινά η συζήτηση.

Το «code in a box» δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα

Οι συλλέκτες έχουν κάθε λόγο να είναι απογοητευμένοι, καθώς ένα κουτί χωρίς δίσκο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική φυσική έκδοση, όσο όμορφο κι αν είναι το εξώφυλλό του.

Από την άλλη, η απόφαση της Take-Two μάλλον δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις της βιομηχανίας. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως ο βασικός στόχος είναι να προστατευτεί το μεγαλύτερο launch στην ιστορία του gaming.

Η Rockstar έχει καεί στο παρελθόν από διαρροές, είτε μέσω retailers που έσπασαν το street date, είτε μέσω αντιτύπων που βρέθηκαν στα χέρια παικτών αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Ένα παιχνίδι όμως, σαν το GTA VI δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τίποτα στην τύχη. Με έναν κωδικό ενεργοποίησης αντί για Blu-ray, κανένα κατάστημα δεν μπορεί να πουλήσει νωρίτερα το παιχνίδι και κανείς δεν μπορεί να αρχίσει να διαρρέει gameplay πριν πατήσει το επίσημο κουμπί η Rockstar.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κυκλοφορήσει αργότερα με Blu-ray;

Εκεί είναι που τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί έντονα η φήμη πως η Take-Two σκοπεύει να λανσάρει αργότερα μια δεύτερη φυσική έκδοση με Blu-ray, πιθανότατα μέσα στον Δεκέμβριο. Το σενάριο δεν είναι παράλογο.

Η πρώτη παραγωγή θα μπορούσε να κυκλοφορήσει αποκλειστικά ως "code in a box", εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές πριν από το λανσάρισμα και μόλις περάσουν οι πρώτες εβδομάδες και η αγορά σταθεροποιηθεί, μια δεύτερη παρτίδα με πραγματικό δίσκο θα ικανοποιούσε τους συλλέκτες χωρίς να διακινδυνεύσει το launch.

Στα χαρτιά ακούγεται ιδανικό. Στην πράξη, όμως, υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο.

Γιατί ο Δεκέμβριος ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξος

Τα παιχνίδια δεν τυπώνονται ξανά επειδή απλώς το ζητά το κοινό, αλλά ανατυπώνονται όταν το απαιτήσουν οι πωλήσεις.

Αν η πρώτη παρτίδα του GTA VI εξακολουθεί να βρίσκεται στα ράφια τον Δεκέμβριο, πόσο πιθανό είναι η Take-Two να κυκλοφορήσει δίπλα της μια δεύτερη, σαφώς πιο ελκυστική έκδοση με Blu-ray;

https://www.instagram.com/p/DaAoMpAEmwN/

Το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι αγοραστές θα αφήσουν στην άκρη την έκδοση με τον κωδικό και θα επιλέξουν αυτή με τον φυσικό δίσκο, μόνο που ένα τέτοιο σενάριο θα δημιουργούσε σύγχυση στην αγορά και θα «έκαιγε» το ήδη υπάρχον απόθεμα.

Γι' αυτό και, παρότι μια πλήρης φυσική έκδοση μοιάζει λογικό να υπάρξει κάποια στιγμή, ο Δεκέμβριος ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα.

Εμάς όμως τι μας συμφέρει πραγματικά;

Αν είσαι από εκείνους που μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι να ανοίξει το Vice City, η απάντηση είναι απλή: κάνε προπαραγγελία καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να αντισταθεί κάποιος στο μεγαλύτερο gaming γεγονός των τελευταίων ετών για χάρη μιας φήμης.

Αν όμως ανήκεις στους συλλέκτες που θέλουν το παιχνίδι να υπάρχει πραγματικά στο ράφι ή τη βιβλιοθήκη τους, με Blu-ray και όχι με έναν κωδικό μέσα σε ένα κουτί, τότε ίσως αξίζει να περιμένεις λίγο ακόμη.

Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει δεύτερη φυσική έκδοση, παρά μόνο ότι αν τελικά η Rockstar αποφασίσει να την κυκλοφορήσει, δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.

Το πραγματικό δίλημμα, λοιπόν, δεν είναι αν θα αγοράσεις το GTA VI, σχεδόν όλοι οι gamers θα το κάνουν. Το θέμα είναι αν θέλεις να το παίξεις από την πρώτη ημέρα ή αν προτιμάς να το αποκτήσεις στην έκδοση που θα αξίζει πραγματικά να κρατήσεις στη συλλογή σου.