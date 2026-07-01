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Βαλένθια: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Κάμερον Τέιλορ

Ο Κάμερον Τέιλορ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθια μέχρι το 2028.

Βαλένθια: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Κάμερον Τέιλορ
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Η διοίκηση της Βαλένθια αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Κάμερον Τέιλορ για τις καλές αμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, προσφέροντάς του νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Ισπανία έως το καλοκαίρι του 2028.

Στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της ομάδας, ο 31χρονος φόργουορντ αναδείχθηκε σε δεύτερο σκόρερ της ομάδας με 11,8 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ κατέγραψε και 13,3 μονάδες αξιολόγησης, όντας ο δεύτερος πιο αποδοτικός παίκτης του συνόλου.

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