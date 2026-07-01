· Κηφισιά

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ξανά κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς

Η Κηφισιά γνωστοποίησε την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, μετά από δύο χρόνια.

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ξανά κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς
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Στην Κηφισιά θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο 32χρονος τερματοφύλακας, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου στον σύλλογο.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της Κηφισιάς για δυόμιση χρόνια, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 το 2023, με 19 clean sheets σε 28 συμμετοχές.

Στη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, έχει κατακτήσει τον τίτλο στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία επίσης με Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό.

Το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ μερικούς μήνες αργότερα, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει ξανά στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

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