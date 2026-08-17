The Times: «Ο Τζόλης είναι ο “Λεωνίδας” της Άρσεναλ»

Ήταν 23 Ιουλίου 2026 όταν η Άρσεναλ ανακοίνωνε με επισημότητα και υπερηφάνεια την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.

Τα λόγια του τεχνικού διευθυντή, Αντρέα Μπέρτα: «Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση».

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

Και η αλήθεια είναι πως η ευχή των ανθρώπων της Άρσεναλ, σε μεγάλο βαθμό, βγήκε αληθινή. Ο Χρήστος Τζόλης σε μόλις τρεις εβδομάδες με την παρουσία του στις προπονήσεις αλλά και τους αγώνες των «κανονιέρηδων» έχει προλάβει να κάνει το νησί, αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να παραμιλάει.

Ο Μικέλ Αρτέτα τον έχει αποθεώσει, τον έχει ξανααποθεώσει, ο Τιερί Ανρί το ίδιο και ο κόσμος δεν κρατιέται να τον βλέπει με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Μάλιστα ο Έλληνας παίκτης φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο 3-0 της ομάδας του επί της Μάντσεστερ Σίτι, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση της πρώτης κούπας της νέας σεζόν, με τις δύο ασίστ που μοίρασε στους συμπαίκτες του.

Σήμερα ήταν η σειρά των «Times» να αποθεώσουν τον Έλληνα παίκτη και να τον παρομοιάσουν ως τον Τζέραλντ Μπάτλερ. Τον κινηματογραφικό «Λεωνίδα» στην επική ταινία «Οι 300». ΟΚ, μέσα σε όλο αυτό μπορεί να υπάρχει μια δόση υπερβολής, αλλά το θέμα είναι ότι ο Τζόλης έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με την φανέλα της Άρσεναλ και έχει κάνει τους οπαδούς των Λονδρέζων, αλλά και όλους τους Έλληνες να περιμένουν πολλά από αυτόν στο άμεσο μέλλον.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΙΣΤ ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΣΙΣΤ ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ