Κωνσταντέλιας και Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ποντάρει στα ελληνικά «μαγικά»

Υπάρχει κάτι που συνδέει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πολύ περισσότερο από την κοινή τους καταγωγή και την ίδια φανέλα που πρόκειται να φορέσουν. Και οι δύο ανήκουν σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ποδοσφαιριστών που δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να σου εξηγήσουν τι μπορούν να κάνουν. Αρκεί μία επαφή με την μπάλα.

Ο ένας μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα και έγινε σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα στο Βέλγιο και πριν κλείσει τα 19 του είχε ήδη τραβήξει πάνω του τα βλέμματα της Ευρώπης. Τώρα οι δύο διαδρομές ενώνονται στη Ντόρτμουντ.

Και αυτή δεν είναι απλώς μία ευχάριστη σύμπτωση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μία από τις πιο ισχυρές ενδείξεις ότι η νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών μπορεί πλέον να διεκδικεί χώρο στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Δύο διαφορετικές διαδρομές, ίδια ποδοσφαιρική ποιότητα

Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας δεν μεγάλωσαν με τον ίδιο τρόπο.

Ο πρώτος έκανε όλη τη διαδρομή μέσα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τον Βόλο στον ΠΑΟΚ, από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα και από εκεί στην καθιέρωση και την Εθνική Ελλάδας. Ο Κωνσταντέλιας χρειάστηκε χρόνο για να μετατρέψει το τεράστιο ταλέντο του σε σταθερή επιρροή, όμως όταν το έκανε, έγινε αμέσως ένας από τους πιο ξεχωριστούς Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Ο Καρέτσας ακολούθησε διαφορετικό μονοπάτι. Γεννήθηκε στο Βέλγιο, εκπαιδεύτηκε στην ακαδημία της Γκενκ και μπήκε από πολύ μικρός στη διαδικασία του πρωταθλητισμού. Η εξέλιξή του ήταν εκρηκτική. Έφτασε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία που για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές αποτελεί ακόμη περίοδο προσαρμογής και σύντομα έγινε ένας από τους πιο συζητημένους νεαρούς του βελγικού ποδοσφαίρου. Η Ντόρτμουντ διέκρινε ακριβώς αυτό. Όχι απλώς δύο νεαρούς με καλή τεχνική.

Αλλά δύο ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν πλεονέκτημα μόνοι τους.

Ο «Ντέλιας» και το χάρισμα που δεν διδάσκεται

Υπάρχουν παίκτες που μαθαίνουν να παίζουν σωστά. Και υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να κάνουν το σωστό όταν όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν την εύκολη λύση.

Ο Κωνσταντέλιας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το μεγαλύτερο προσόν του δεν είναι μία συγκεκριμένη ντρίμπλα, μία συγκεκριμένη πάσα ή η ικανότητά του να παίζει ανάμεσα στις γραμμές. Είναι η αντίληψή του για το παιχνίδι. Βλέπει τη φάση λίγο νωρίτερα.

Καταλαβαίνει πού πρόκειται να δημιουργηθεί ο χώρος και πολλές φορές κινείται πριν ακόμη αυτός εμφανιστεί. Γι' αυτό και όταν βρίσκεται σε καλή ημέρα, η παρουσία του δεν αποτυπώνεται μόνο στα γκολ και στις ασίστ. Αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο μετακινεί ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα.

Η μπάλα στα πόδια του δεν είναι απλώς εργαλείο. Είναι τρόπος έκφρασης. Και αυτό ακριβώς είναι που τον έκανε τόσο αγαπητό στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ δεν αποχαιρετά απλώς έναν παίκτη που προέρχεται από τις ακαδημίες του. Αποχαιρετά ένα παιδί που πρόλαβε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς φίλων του συλλόγου.

Η Ευρώπη, όμως, ήταν ο επόμενος σταθμός. Και η Ντόρτμουντ είναι από εκείνα τα κλαμπ όπου ένας παίκτης με τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να αποκτήσει τεράστια δυναμική.

Ο Καρέτσας δεν περιμένει την ευκαιρία, αλλά την προκαλεί

Αν ο Κωνσταντέλιας χαρακτηρίζεται από την ποδοσφαιρική του διαίσθηση, ο Καρέτσας έχει κάτι εξίσου σημαντικό για έναν νεαρό παίκτη: θράσος. Το θράσος του δημιουργού.

Δεν φοβάται να ζητήσει την μπάλα όταν ο αντίπαλος βρίσκεται κοντά. Δεν αποφεύγει τη μονομαχία. Δεν ψάχνει μονίμως την ασφαλή πάσα. Θέλει να προχωρήσει. Θέλει να επιτεθεί.

Και αυτή η νοοτροπία ήταν ένας από τους λόγους που η Ντόρτμουντ αποφάσισε να επενδύσει ένα τόσο μεγάλο ποσό πάνω του.

Η μεταγραφή του από την Γκενκ, που έφτασε τα 33 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί ιστορική πώληση για τον βελγικό σύλλογο και επιβεβαιώνει το μέγεθος της προσδοκίας που υπάρχει γύρω από τον Έλληνα διεθνή. Το σημαντικότερο, όμως, είναι αλλού.

Ο Καρέτσας δεν φτάνει στη Γερμανία ως ένα παιδί που απλώς θα περιμένει τη σειρά του.

Φτάνει ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της Ντόρτμουντ για την επόμενη ημέρα.

Και τώρα θα έχει δίπλα του έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να κουβαλάς τις προσδοκίες ενός ολόκληρου ποδοσφαιρικού κοινού.

Τι μπορεί να δημιουργήσει η Ντόρτμουντ με τους δύο Έλληνες

Εδώ βρίσκεται το πραγματικά συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας.

Γιατί η Ντόρτμουντ δεν αποκτά δύο παίκτες με παρόμοια χαρακτηριστικά για να τους βάλει απλώς στην ίδια ενδεκάδα.

Αποκτά δύο δημιουργούς που μπορούν να συμπληρώσουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου.

Ο Καρέτσας έχει την έκρηξη, την επιθετικότητα στο ένας εναντίον ενός και την τάση να μεταφέρει γρήγορα την επίθεση προς την περιοχή.

Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να λειτουργήσει ως ο παίκτης που θα δώσει στην ίδια επίθεση μία διαφορετική διάσταση: περισσότερο κοντρόλ, περισσότερη κίνηση ανάμεσα στις γραμμές, περισσότερες μικρές συνεργασίες και κυρίως την ικανότητα να βρει πάσα σε χώρο που δεν φαίνεται.

Εάν ο Νίκο Κόβατς καταφέρει να τους δώσει τις σωστές αποστάσεις, η Ντόρτμουντ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν χωρίς να χρειάζονται απαραίτητα πολλές προϋποθέσεις. Και αυτό είναι ανεκτίμητο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Γιατί όταν ο αντίπαλος οργανώνεται σωστά, η διαφορά πολλές φορές δεν δημιουργείται από το σύστημα. Δημιουργείται από εκείνον που μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό μέσα στο σύστημα.

Από την Ελλάδα στη Bundesliga με φόντο την Εθνική

Η μετακίνηση του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν τη δει κανείς από την πλευρά της Εθνικής Ελλάδας.

Για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, δύο από τα σημαντικότερα δημιουργικά ταλέντα της χώρας θα βρίσκονται στον ίδιο κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ντόρτμουντ. Αφορά την Ελλάδα.

Γιατί η Εθνική χρειάζεται ποδοσφαιριστές που έχουν μάθει να ανταποκρίνονται σε παιχνίδια υψηλής έντασης, σε απαιτητικά πρωταθλήματα και σε περιβάλλοντα όπου κάθε λάθος κοστίζει.

Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας έχουν μπροστά τους ακριβώς αυτή την ευκαιρία.

Να εξελιχθούν δίπλα στους καλύτερους. Να μάθουν σε καθημερινή βάση τι σημαίνει Bundesliga. Να παίξουν σε ευρωπαϊκές βραδιές.

Να βρεθούν μπροστά σε ένα από τα πιο απαιτητικά κοινά της Ευρώπης. Και στη συνέχεια να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία στην Εθνική. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της συγκεκριμένης ιστορίας.

Η Ντόρτμουντ ξέρει τι αγοράζει

Η επιλογή της Ντόρτμουντ δεν είναι τυχαία.

Ο γερμανικός σύλλογος έχει χτίσει εδώ και χρόνια την ταυτότητά του πάνω στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών και στην ικανότητά του να εντοπίζει ταλέντα πριν αυτά φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Καρέτσας εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία. Το ίδιο και ο Κωνσταντέλιας. Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Η Ντόρτμουντ δεν θα έχει έναν Έλληνα ως επένδυση για το μέλλον. Θα έχει δύο.

Και οι δύο έχουν ήδη περάσει από το πιο δύσκολο στάδιο: έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν σε ανδρικό ποδόσφαιρο. Τώρα αρχίζει η πραγματική πρόκληση.

Το Κίτρινο Τείχος και η επόμενη ελληνική σελίδα

Κάθε ποδοσφαιριστής που φτάνει στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι εκεί δεν παίζει μόνο απέναντι σε έντεκα αντιπάλους.

Παίζει μπροστά σε ένα κοινό που απαιτεί ένταση, προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το Κίτρινο Τείχος δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται και η γοητεία. Ο Καρέτσας θα έχει ήδη αρχίσει να γνωρίζει τι σημαίνει να παίζεις στη Βεστφαλία. Ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να το ανακαλύψει.

Και κάποια στιγμή, όταν οι δύο τους βρεθούν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, η εικόνα θα είναι από μόνη της ξεχωριστή.

Δύο παιδιά με ελληνικές ρίζες. Δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές διαδρομές. Δύο από τα πιο ενδιαφέροντα δημιουργικά ταλέντα της γενιάς τους. Στην ίδια ομάδα. Στο ίδιο πρωτάθλημα.

Με την ίδια αποστολή. Να κάνουν το παιχνίδι να μοιάζει λίγο πιο απρόβλεπτο.

Ίσως τελικά αυτή να είναι η πραγματική αξία της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ.

Δεν είναι μόνο ότι ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές της εποχής του κάνει το μεγάλο βήμα. Είναι ότι, όταν ανοίξει η πόρτα των αποδυτηρίων της Βεστφαλίας, δεν θα βρίσκεται μόνος.

Θα υπάρχει ήδη εκεί ένας άλλος Έλληνας που πήρε τον ίδιο δρόμο. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας δεν χρειάζεται να γίνουν ίδιοι. Αρκεί να γίνουν όσο καλοί μπορούν.

Γιατί αν ο ένας προσθέσει την έκρηξή του και ο άλλος την ποδοσφαιρική του έμπνευση, η Ντόρτμουντ μπορεί να έχει στα χέρια της ένα δίδυμο που θα αξίζει να παρακολουθεί όλη η Ευρώπη.

Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή είναι η πραγματικά μεγάλη είδηση. Ότι δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του δεν κοιτούν πλέον την Ευρώπη από μακριά. Είναι έτοιμα να παίξουν στο κέντρο της.