Σπανούλης: «Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης και αναφέρθηκε στην ήττα από την Καρδίτσα στη Stoiximan GBL και στην παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Ρίτσαρντ Σιάο στο Αλεξάνδρειο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL: «Το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει μείνει στο παρελθόν και όπως είπα πριν θα είναι μάθημα για εμάς. Από κει και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι κόντρα στην Μπούργος. Κάναμε μία πολύ καλή προπόνηση χθες. Αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση».

Για την παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Ρίτσαρντ Σιάο στο Αλεξάνδρειο: «Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold-out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια. Αυτό μόνο του δίνει ένα επιπλέον κίνητρο όπως είπα στην ομάδα και στους παίκτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει και ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει να τα παιδιά να μάθουν να παίζουν στην πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό, σε κίνητρο και σε συγκέντρωση».

Για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ: «Αποδίδει γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία. Αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά, τα οποία έχουν ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν».