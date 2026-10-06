· Μαϊάμι Χιτ

Αντετοκούνμπο: «Κολακευτικό το σχόλιο του Σπόλστρα αλλά απέχω πολύ από τον Μάτζικ Τζόνσον»

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ 

Αντετοκούνμπο: «Κολακευτικό το σχόλιο του Σπόλστρα αλλά απέχω πολύ από τον Μάτζικ Τζόνσον»
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Ο σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υποβάθμισε τις συγκρίσεις με τον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, αφού ο προπονητής Έρικ Σπόλστρα επαίνεσε την ικανότητά του στη δημιουργία παιχνιδιού στο ντεμπούτο του στην preseason με την ομάδα.

«Είναι ένα μεγάλο κομπλιμέντο», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για τη σύγκριση που έκανε ο Σπόλστρα και ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι. «Νομίζω ότι απέχω πολύ από τον Μάτζικ Τζόνσον, έναν από τους - αν όχι τον καλύτερο πόιντ γκαρντ που έπαιξε ποτέ αυτό το παιχνίδι».

Ο Γιάννης έκανε το ντεμπούτο του με τους Χιτ στη νίκη της Κυριακής με 129-105 επί των Τορόντο Ράπτορς στην preseason, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε μόλις 14 λεπτά.

Ο Σπόλστρα εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τις πάσες του Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας τον συνδυασμό μεγέθους, αντίληψης και ικανότητας να βρίσκει τους σουτέρ.

«Το μέγεθος, η αντίληψη και η ικανότητά του να δίνει την μπάλα ακριβώς εκεί που πρέπει στους σουτέρ είναι πραγματικά εντυπωσιακά», δήλωσε ο Σπόλστρα. «Ο Πατ ήταν στην προπόνηση όλη την εβδομάδα, και ο τρόπος που παίζει με την μπάλα στα χέρια του και μοιράζει το παιχνίδι μάς θυμίζει όλους έναν σπουδαίο ψηλό πόιντ γκαρντ που έπαιζε για τον Πατ τη δεκαετία του '80».

Η αναφορά αφορούσε τον Τζόνσον, τον οποίο προπονούσε ο Ράιλι κατά τη διάρκεια της εποχής «Showtime» των Λέικερς. Ο Ράιλι κέρδισε τέσσερα πρωταθλήματα ως προπονητής των Λέικερς τη δεκαετία του 1980, με τον Τζόνσον να ηγείται της ομάδας από τη θέση του πόιντ γκαρντ.

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