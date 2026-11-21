ΑΕΚ: Με 9 παίκτες διαθέσιμους απέναντι στον Ηρακλή - Εκτός και ο Κατσίβελης
Ο Ντράγκαν Σάκοτα για ακόμα ένα φετινό παιχνίδι έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί
Προβλημάτων συνέχεια για την ΑΕΚ και τον Ντράγκαν Σάκοτα, που μετά τους πολλαπλούς τραυματισμούς έχει στη διάθεσή του μόλις 9 παίκτες για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για τη Greek Basket League, με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής να θέτει εκτός αναμέτρησης και τον Δημήτρη Κατσίβελη.
Ο διεθνής άσος ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και έμεινε εκτός αγώνα.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.
Έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη
Σαν να μην έφταναν όλα τα αγωνιστικά προβλήματα στην ΑΕΚ, η «Ένωση» ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα και στο ταξίδι της για την αναμέτρηση καθώς αντιμετώπισε καθυστέρηση σχεδόν 4 ωρών στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου.
Ως αποτέλεσμα ο χρόνος ξεκούρασης και προετοιμασίας των παικτών περιορίστηκε σημαντικά.