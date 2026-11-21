Προβλημάτων συνέχεια για την ΑΕΚ και τον Ντράγκαν Σάκοτα, που μετά τους πολλαπλούς τραυματισμούς έχει στη διάθεσή του μόλις 9 παίκτες για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για τη Greek Basket League, με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής να θέτει εκτός αναμέτρησης και τον Δημήτρη Κατσίβελη.

Ο διεθνής άσος ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και έμεινε εκτός αγώνα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

Έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη

Σαν να μην έφταναν όλα τα αγωνιστικά προβλήματα στην ΑΕΚ, η «Ένωση» ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα και στο ταξίδι της για την αναμέτρηση καθώς αντιμετώπισε καθυστέρηση σχεδόν 4 ωρών στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα ο χρόνος ξεκούρασης και προετοιμασίας των παικτών περιορίστηκε σημαντικά.