Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τζοάν Πενιαρόγια ανακοίνωσε η Παρτιζάν, με τον προπονητή της να μένει στην άκρη του πάγκου του Σερβικού συλλόγου μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον επίσημο λογαριασμό της Παρτιζάν στο X.

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«Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν, επιβεβαιώθηκε η απόφαση για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Χουάν Πεναρόγια, παρατείνοντας έτσι τη συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Πενιαρόγια ανέλαβε την ομάδα τον Δεκέμβριο του 2025 και μέχρι το τέλος της σεζόν κατάφερε να οδηγήσει τους ασπρόμαυρους στους τελικούς της ABA League.

Την τρέχουσα σεζόν, η σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη ομάδα της Παρτίζαν έχει απόδοση 7 νικών και 6 ηττών στην αρχή της Euroleague, ενώ στο περιφερειακό πρωτάθλημα οι ασπρόμαυροι έχουν έξι νίκες και μία αποτυχία.

Με αυτήν την υπογραφή, επιβεβαιώνεται το κοινό όραμα του συλλόγου και του προπονητή στη μάχη για νέες επιτυχίες αντάξιες του ονόματος και των φιλοδοξιών της Παρτίζαν».