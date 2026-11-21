Super League 2: Πού θα δείτε το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR Β για την 12η αγωνιστική
Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα AKTOR Β
Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2 με μια σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα AKTOR Β.
Η Λάρισα που είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα και φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας υποδέχεται ΑΕΛ FC Arena τον Αστέρα AKTOR Β που είναι όγδοος σε μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.
Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 14:45, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.