Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2 με μια σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα AKTOR Β.

Η Λάρισα που είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα και φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας υποδέχεται ΑΕΛ FC Arena τον Αστέρα AKTOR Β που είναι όγδοος σε μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 14:45, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.