Με σημαντική καθυστέρηση και αρκετή ταλαιπωρία ολοκληρώθηκε το ταξίδι της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή.

Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στον προορισμό της τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί αισθητά ο χρόνος ξεκούρασης πριν από το παιχνίδι.

Η αρχική πτήση των «κιτρινόμαυρων» από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν προγραμματισμένη για τις 20:00 της Παρασκευής. Ωστόσο, οι συνεχόμενες καθυστερήσεις ανέτρεψαν τον σχεδιασμό της ομάδας, κρατώντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο στο αεροδρόμιο για σχεδόν τέσσερις επιπλέον ώρες.

Τελικά, το αεροπλάνο αναχώρησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να πραγματοποιείται περίπου στη 01:00. Η αποστολή έφτασε στο ξενοδοχείο της λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου.