Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League, καθώς η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Νίκαια, σε μια αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα, με την Ένωση να έχει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά και τους γηπεδούχους να φιλοδοξούν να κάνουν την έκπληξη.

Η Καλαμάτα γνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής της και θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για ένα αποτέλεσμα που θα συζητηθεί. Ο Χριστοφιλέας, πάντως, έχει να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα, καθώς ο Βάργκας έχει τεθεί εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Πινέιρο.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΚ ταξιδεύει με στόχο να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανωτερότητα και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Στα θετικά για τον Μάρκο Νίκολιτς συγκαταλέγεται η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα, ενώ πιθανότητες να επανέλθουν έχουν και οι Ζίνι και Ζοάο Μάριο. Αντίθετα, ο Κάιρινεν αντιμετωπίζει ενοχλήσεις μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα, ενώ ο Μάριν θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας.

Η ώρα και το κανάλι

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΚ έχει οριστεί για τις 19:30 στο «Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης» της Νίκαιας, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports League 1.