Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί έδωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena και παραμένοντας στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 10-3.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος σε 22' λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στην αποτελεσματική εκτέλεση του πλάνου από την ομάδα του, στην επιβάρυνση που έφερε η απαιτητική «διαβολοβδομάδα», αλλά και στην ενέργεια που προσπαθεί να δίνει ο ίδιος στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός σέντερ:

«Εκτελέσαμε πολύ καλά το πλάνο και πήραμε δύο νίκες αυτή την εβδομάδα.

Αυτή η διαβολοβδομάδα μας επηρέασε σωματικά. Πρσοπαθήσαμε να παίξουμε με ενέργεια. Εγώ φέρνω ενέργεια.

Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα αν θα σουτάρω και άλλα τρίποντα».