Τζόουνς: «Εκτελέσαμε πολύ καλά το πλάνο - Φέρνω ενέργεια στην ομάδα»
Οι δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς, αμέσως μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί έδωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena και παραμένοντας στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 10-3.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος σε 22' λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.
Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στην αποτελεσματική εκτέλεση του πλάνου από την ομάδα του, στην επιβάρυνση που έφερε η απαιτητική «διαβολοβδομάδα», αλλά και στην ενέργεια που προσπαθεί να δίνει ο ίδιος στο παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός σέντερ:
«Εκτελέσαμε πολύ καλά το πλάνο και πήραμε δύο νίκες αυτή την εβδομάδα.
Αυτή η διαβολοβδομάδα μας επηρέασε σωματικά. Πρσοπαθήσαμε να παίξουμε με ενέργεια. Εγώ φέρνω ενέργεια.
Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα αν θα σουτάρω και άλλα τρίποντα».