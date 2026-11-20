Μία… μεταγραφική κίνηση στο Fantasy Premier League ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση στα αποδυτήρια της Άρσεναλ, με τον Χρήστο Τζόλη να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, λάτρης του δημοφιλούς παιχνιδιού, φέρεται να αποκάλυψε άθελά του μέρος των αγωνιστικών σχεδίων του Μικέλ Αρτέτα ενόψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με όσα είχαν μεταφέρει αγγλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος άσος προχώρησε σε αλλαγές στην ομάδα του στο FPL, αφαιρώντας ορισμένους συμπαίκτες του και δίνοντας στον εαυτό του το περιβραχιόνιο του αρχηγού πριν από την αναμέτρηση. Η επιλογή του, η οποία έγινε έχοντας γνώση των πλάνων του Ισπανού τεχνικού, ήταν ορατή στους υπόλοιπους χρήστες και ουσιαστικά έφερε στο φως πληροφορίες που έπρεπε να παραμείνουν εντός της ομάδας.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Αρτέτα, ο οποίος, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του αλλά και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση παικτών της Άρσεναλ στις δικές τους ομάδες στο Fantasy Premier League.

Την Παρασκευή (20/11), ο προπονητής των «κανονιέρηδων» κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ (21/11, 19:30), για την 11η αγωνιστική της Premier League. Ο Αρτέτα επιβεβαίωσε ότι συζήτησε το θέμα τόσο με τον Τζόλη όσο και με την υπόλοιπη ομάδα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαφύλαξης των εσωτερικών πληροφοριών.

«Μίλησα με τον Χρήστο, με όλη την ομάδα, καθώς και με τα παιδιά μου, ρωτούν συνεχώς, γιατί θέλουν να μάθουν. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί τη σημερινή κοινωνία και οφείλουμε να το διαχειριστούμε.

Η εμπιστευτικότητα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς αφορά την εμπιστοσύνη και τον στόχο που επιδιώκουμε. Θα λάβουμε μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.