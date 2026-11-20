Τέλος στο αρνητικό της σερί στην Stoiximan GBL θα επιδιώξει να βάλει η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να έχει μπροστά της το απαιτητικό παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η «Ένωση» έχει άμεση ανάγκη από νίκες καθώς μετά την εντός έδρας ήττα από τη Δόξα Λευκάδας, το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 2-5.

Στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε μεταξύ άλλων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις απουσίες και τις δυσκολίες στην προετοιμασία, εκφράζοντας την ελπίδα πως η διακοπή θα δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουν ορισμένοι παίκτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια για νέες απώλειες, ενώ χαρακτήρισε τον Ηρακλή βελτιωμένο και πιο πλήρη σε σχέση με την περασμένη σεζόν, επισημαίνοντας και τη δυσκολία της έδρας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:

«Ευτυχώς, που έχουμε μόνο ένα ματς, αυτό με τον Ηρακλή, πριν τη διακοπή. Ίσως, έχουμε την ευκαιρία στο διάστημα της διακοπής να έχουμε κάποιους παίκτες πίσω, και γενικότερα να γίνουμε περισσότεροι. Και όσο βεβαίως μας επιτρέπουν οι κανονισμοί. Αντιμετωπίζουμε, όπως ξαναείπα, θέματα με την προετοιμασία. Δεν έχουμε επαρκή αριθμό παικτών για τις προπονήσεις με όσα μας έχουν βρει…Όμως, δεν έχουμε χρόνο για απώλειες. Κάθε ματς πλέον στο ελληνικό Πρωτάθλημα είναι για εμάς ακόμη μία ευκαιρία για νίκη, δεδομένου ότι εξαιτίας και των τραυματισμών χάσαμε αγώνες που έπρεπε να είχαμε κερδίσει.

Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα. Και να δούμε πόσο θ’ αντέξουμε σ’ ένα σκληρό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με την περασμένη περίοδο, πιο πλήρη. Και θα παίξουμε σ’ ένα γεμάτο γήπεδο, με ιδιαίτερες συνθήκες. Πάντα εξαιτίας και αυτής της παραμέτρου, ο Ηρακλής είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας…Παράλληλα, ψάχνουμε στην αγορά τους καταλληλότερους παίκτες για να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Επειδή έχουμε δικαίωμα για μία μεταγραφή ξένου, προκειμένου ν’ αγωνιστεί άμεσα στο Πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε και άλλους, και για το BCL, και για να παίξουν αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση…»