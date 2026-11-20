Βαρύ χρηματικό πρόστιμο και ποινή με αναστολή επέβαλε η UEFA στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εξαιτίας της συμπεριφοράς μερίδας φιλάθλων της εθνικής ομάδας στην αναμέτρηση με την Ισπανία για το Nations League.

Η FA καλείται να καταβάλει 15.000 ευρώ, ενώ παράλληλα τιμωρήθηκε με απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους Άγγλους οπαδούς για ένα εκτός έδρας παιχνίδι της εθνικής. Η συγκεκριμένη κύρωση, πάντως, έχει διετή αναστολή και θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον σημειωθούν αντίστοιχα περιστατικά μέσα σε αυτό το διάστημα.

Όπως αναφέρει το BBC, η απόφαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας συνδέεται με συνθήματα αντιιρλανδικού και αντικαθολικού περιεχομένου που ακούστηκαν από την εξέδρα των Άγγλων στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης. Οι αναφορές στον Πάπα και τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό προκάλεσαν την παρέμβαση της UEFA, η οποία χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «ρατσιστικές ή/και διακριτικές εκδηλώσεις», προχωρώντας στις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η Αγγλική Ομοσπονδία καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων οπαδών και ξεκαθάρισε πως θα καταβάλει προσπάθεια για τον εντοπισμό τους. Εκπρόσωπός της χαρακτήρισε τα συνθήματα απαράδεκτα και βαθιά προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις. Παράλληλα, η FA προανήγγειλε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η πειθαρχική απόφαση αφορά την αναμέτρηση στην οποία η Αγγλία πανηγύρισε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Ισπανίας. Το σύνολο του Τόμας Τούχελ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της «Ρόχα» και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό του στη League A του Nations League, με τους Άγγλους να έχουν πλέον να διαχειριστούν και τις συνέπειες της συμπεριφοράς μερίδας των φιλάθλων τους.