Το Σάββατο (21/11) στις 17:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη. Σε ντέρμπι κορυφής στην GBL, με τις δύο ομάδες να αναβιώνουν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του ‘80.

Ο «Δικέφαλος» πέρα από την απουσία του Τζέντι Όσμαν, δεν είναι σίγουρο αν θα έχει τον Μάρκους Φόστερ. Η παρουσία του στο μεγάλο ματς κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο έμπειρος σκόρερ δεν είναι απόλυτα έτοιμος και ακολούθησε μέρος από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι. Όλα αυτά λόγω του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί από το ματς με την Καρδίτσα και δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με τη Μανρέσα.