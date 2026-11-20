Σε ρυθμούς... ντέρμπι κινείται ολόκληρη η Θεσσαλονίκη, καθώς για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ και Άρης διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο κατάμεστο «Παλατάκι» με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στη σημασία της μεγάλης αναμέτρησης, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ξεχωριστό παιχνίδι, το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι δεν κρίνει κάποιον τίτλο.

Παράλληλα, στάθηκε στην εξαιρετική κατάσταση του Άρη, ο οποίος προέρχεται από τις νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντάς τον την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

«Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα με συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες, επιστρέφουμε επιτέλους στην έδρα μας για ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι, για ακόμη μία φορά, έπειτα από τόσα χρόνια, ολόκληρη η Ευρώπη μιλάει για αυτό το ντέρμπι, παρόλο που δεν πρόκειται για έναν αγώνα που θα κρίνει κάποιον τίτλο. Είναι απλώς ένα παιχνίδι της κανονικής περιόδου, αλλά γνωρίζουμε τη σημασία και το μέγεθός του. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ένταση και ενέργεια, κι αυτό είναι όλο.

Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ντέρμπι και αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μόλις νίκησαν τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή την περίοδο παίζουν εξαιρετικά και αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο.

Βρισκόμαστε σε ένα νικηφόρο σερί, παρόλο που δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και ακόμη δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια θα είναι η σύνθεσή μας αύριο. Για μένα, όμως, όλα αυτά αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο.

Όπως ακριβώς κάναμε και απέναντι στη Μανρέσα, όταν βρήκαμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε ως ομάδα και να κάνουμε τα σωστά πράγματα στις κατάλληλες στιγμές.

Ξέρω ακριβώς τι περιμένουν από εμάς οι φίλαθλοί μας. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι χρειαστεί, για να τους κάνουμε χαρούμενους».