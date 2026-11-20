Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει την πορεία του στη Handball Premier ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 40-29 της Δράμας στο κλειστό της Ηλιούπολης, έκανε το «9 στα 9» και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκαν το νωθρό ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων», παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων (4-7) στο 9', με τον Κόρσακ να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα (8-8) στο 13', με τον Παγιάτη να έχει ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους στην άμυνα και με σερί 4-0 ξέφυγαν με 13-10, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά επτά τερμάτων (20-13), έπειτα από γκολ του Βίντα λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και τον Τζίμπουλα να ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (23-13) μόλις στο 1:45. Ο Κούντους πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας πέντε γκολ μέσα σε 12 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 33-21 στα μισά του δεύτερου μέρους. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν χωρίς δυσκολία στο τελικό 40-29.

Πλέον, η ομάδα του Πειραιά στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση, καθώς την επόμενη Παρασκευή (27/11, 16:30) θα υποδεχθεί στο κλειστό της Ηλιούπολης την MRK Sloga Doboj από τη Βοσνία, στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του EHF European Cup.