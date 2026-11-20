Έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες του ρόστερ του έχασε ο Προμηθέας Πατρών, καθώς ο Σάνον Έβανς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Αχαΐας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και τη Liga ACB.

Συγκεκριμένα, η Σαν Πάμπλο Μπούργος έκανε γνωστή την απόκτηση του 32χρονου ταλαντούχου σκόρερ, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα, όσο και στο EuroCup.

Συνολικά, ο Αμερικανός μέτρησε 10 συμμετοχές με τη φανέλα του Προμηθέα, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ ανά αγώνα σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.