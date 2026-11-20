Νέα δεδομένα συγκεντρώνουν οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αναμετρήσεων στο ελληνικό μπάσκετ και το «Λιόλιος Gate».

Η εισαγγελική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα παιχνίδια που έχουν μπει στο επίκεντρο.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η εισαγγελία έχει ζητήσει αναλυτικά τα στοιχεία των διαιτητών που είχαν την ευθύνη των συγκεκριμένων αγώνων. Πρόκειται για συνολικά 49 αναμετρήσεις, οι οποίες εξετάζονται από τις Αρχές, με την έρευνα να επεκτείνεται και στα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαιτητική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς το προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι θα κληθούν και άλλοι διαιτητές για να δώσουν εξηγήσεις ή να καταθέσουν σχετικά με τα όσα εξετάζονται. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα πρόσωπα που θα βρεθούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, αλλά ούτε και για την ιδιότητα με την οποία θα κληθούν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες ενέργειες της εισαγγελίας, καθώς η έρευνα για τις 49 αναμετρήσεις παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις το επόμενο διάστημα.