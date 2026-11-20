Η Αναντόλου Έφες δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα με την Βιλερμπάν στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι έφτασαν στην 6η τους νίκη στη EuroLeague (6-7), με 107-81. Διαφορά που αποτυπώνει το τι συνέβη στο παρκέ. Οι Γάλλοι υποχώρησαν στο 4-9.

Λόιντ και Στραζέλ είχαν από 20 πόντους και ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Ο Πέιν σημείωσε 15 και ο Γιούστα 14 για τους Τούρκους. Από τους ηττημένους, ο Σέστινα είχε 16 και ο Μιλς 15.

Το ματς ήταν αρκετά… μονότονο, καθώς απ’ το 5ο λεπτό η διαφορά ήταν διψήφια (15-5). Από εκεί και πέρα η Βιλερμπάν δεν απείλησε καθόλου και η Έφες έφτασε σε μια άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 54-41, 85-66, 107-81

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.