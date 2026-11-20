Φλοίσβος – Παναθηναϊκός 2-3: Επική ανατροπή των πρωταθλητών και νίκη στο tie break
Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ και 24-22 στο τέταρτο, αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν και να νικήσουν στη… ρώσικη ρουλέτα ένα σπουδαίο παιχνίδι.
Στην κορυφή της Volley League ανέβηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πρωταθλητές επικράτησαν στην έδρα του Φλοίσβου με 3-2 σετ, μετά από εκπληκτικό παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο. Επανήλθαν όμως και με ανατροπή πήραν τεράστια νίκη.
Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά 2-1 σετ, προηγήθηκαν με 21-17 και 24-22 στο τέταρτο, αλλά το «τριφύλλι» βρήκε το σθένος να επιστρέψει. Πανηγυρίζοντας στο tie break την σπουδαία νίκη για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» είναι μόνοι πρώτοι με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς.
Το πρώτο σετ πήγε στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου με 25-17. Το δεύτερο ήταν ισορροπημένο και ο Παναθηναϊκός με 20-25 ισοφάρισε σε 1-1.
Το τρίτο σετ βρήκε ξανά τον Φλοίσβο να κυριαρχεί και στο τέλος να παίρνει εκ νέου προβάδισμα με 25-19. Στο τέταρτο έγινε συγκλονιστική «μάχη». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 21-17, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει 22-22. Σε εκείνο το σημείο ο Φλοίσβος πήρε δύο κρίσιμους πόντους για το 24-22. Οι δύο ευκαιρίες πήγαν χαμένες, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο 27-29 και το 2-2.
Το tie break ήταν ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντικό προβάδισμα στο 10-12, φτάνοντας στο 12-15 και τη νίκη με 2-3 σετ.
VOLLEY LEAGUE - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026
- Φλοίσβος – Παναθηναϊκός (25-17, 20-25, 25-19, 27-29, 12-15)
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
- 16.00 Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ
- 18.00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Μίλων
- 19.30 Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
- 16.30 Καλαμάτα – ΟΦΗ
- 18.00 Άρης – Φοίνικας Σύρου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Παναθηναϊκός 15-4 13 -5αγ.
- Φλοίσβος 14-5 13 -5αγ.
- Πανιώνιος 12-2 11
- ΟΦΗ 10-3 9
- Φοίνικας Σύρου 10-5 9
- ΠΑΟΚ 9-6 9
- Ολυμπιακός 8-6 7
- ΑΟΠ Κηφισιάς 6-10 4
- Καλαμάτα 2-12 0
- Μίλων 2-12 0
- Ρέθυμνο 1-12 0
- Άρης 1-12 0