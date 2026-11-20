Στην κορυφή της Volley League ανέβηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πρωταθλητές επικράτησαν στην έδρα του Φλοίσβου με 3-2 σετ, μετά από εκπληκτικό παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο. Επανήλθαν όμως και με ανατροπή πήραν τεράστια νίκη.

Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά 2-1 σετ, προηγήθηκαν με 21-17 και 24-22 στο τέταρτο, αλλά το «τριφύλλι» βρήκε το σθένος να επιστρέψει. Πανηγυρίζοντας στο tie break την σπουδαία νίκη για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» είναι μόνοι πρώτοι με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς.

Το πρώτο σετ πήγε στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου με 25-17. Το δεύτερο ήταν ισορροπημένο και ο Παναθηναϊκός με 20-25 ισοφάρισε σε 1-1.

Το τρίτο σετ βρήκε ξανά τον Φλοίσβο να κυριαρχεί και στο τέλος να παίρνει εκ νέου προβάδισμα με 25-19. Στο τέταρτο έγινε συγκλονιστική «μάχη». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 21-17, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει 22-22. Σε εκείνο το σημείο ο Φλοίσβος πήρε δύο κρίσιμους πόντους για το 24-22. Οι δύο ευκαιρίες πήγαν χαμένες, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο 27-29 και το 2-2.

Το tie break ήταν ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντικό προβάδισμα στο 10-12, φτάνοντας στο 12-15 και τη νίκη με 2-3 σετ.

VOLLEY LEAGUE - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός (25-17, 20-25, 25-19, 27-29, 12-15)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

16.00 Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ



18.00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Μίλων



19.30 Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

16.30 Καλαμάτα – ΟΦΗ



18.00 Άρης – Φοίνικας Σύρου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ