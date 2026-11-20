Αντίστροφα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετράει η Καλαμάτα, με τη «Μαύρη Θύελλα» να φιλοξενεί στο γήπεδο της Νεάπολης την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ολοκλήρωσε την προετοιμασία με προπόνηση την Παρασκευή (20/11) και αμέσως μετά ο Έλληνας τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για την αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11, 19:30).

Συγκεκριμένα, την αποστολή απαρτίζουν 24 ποδοσφαιριστές, με τους Γκεσάν και Πινέιρο να επιστρέφουν και τους Πέρεζ και Μάρτιν να βρίσκονται εκτός επιλογών.

Αναλυτικά η αποστολή: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πινιέιρο, Ντιαρά, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ.