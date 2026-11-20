Η αποστολή της Καλαμάτας για το κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νεάπολη
Γνωστή έκανε την αποστολή της για το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League η Καλαμάτα. Δείτε τις επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
Αντίστροφα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετράει η Καλαμάτα, με τη «Μαύρη Θύελλα» να φιλοξενεί στο γήπεδο της Νεάπολης την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.
Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ολοκλήρωσε την προετοιμασία με προπόνηση την Παρασκευή (20/11) και αμέσως μετά ο Έλληνας τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για την αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11, 19:30).
Συγκεκριμένα, την αποστολή απαρτίζουν 24 ποδοσφαιριστές, με τους Γκεσάν και Πινέιρο να επιστρέφουν και τους Πέρεζ και Μάρτιν να βρίσκονται εκτός επιλογών.
Αναλυτικά η αποστολή: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πινιέιρο, Ντιαρά, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ.