Σπουδαίο ντέρμπι στη Βαρκελώνη για το «κλείσιμο» της διαβολοβδομάδας στην EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με τεράστιο «διπλό» στην παράταση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με σκορ 103-100. Η κανονική διάρκεια του ματς ήταν 85-85.

Αγώνας για γερά νεύρα και με έντονα παράπονα των γηπεδούχων για τη διαιτησία. Κυρίως για το σφύριγμα για αντιαθλητικό φάουλ του Νίμπο στον Κάρτερ, με το ματς να είναι στον πόντο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ακολούθως παίκτες των γηπεδούχων χρεώθηκαν και με τρεις τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να κριθεί το ματς οριστικά.

Οι δύο ομάδες είναι πλέον μαζί στο 8-5 μετά από αυτή τη σημαντική νίκη των Σέρβων, οι οποίοι έπαιξαν χωρίς τον Μονέκε.

Ο εκπληκτικός Ταϊσόν Κάρτερ με 31 πόντους (7/10 τρίποντα) ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Ο Μπάτλερ είχε 16, ενώ ο Κολόκο με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε καθοριστική συνεισφορά. Για την Μπαρτσελόνα ο Μπριθουέλα είχε 22 και 20 ο Πάρα. Ο Ρόμπινσον πέτυχε 21, αλλά έχασε το τρίποντο νίκης στην κανονική διάρκεια και δέχτηκε στοπ απ’ τον Κολόκο στην κρισιμότερη επίθεση της παράτασης.

Το ματς άρχισε με την Μπαρτσελόνα να δίνει το ρυθμό και να κυριαρχεί. Αύξανε τη διαφορά και στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου βρέθηκε στο +14 (29-15). Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε και πήγε μπροστά στο ημίχρονο με 40-44, «τρέχοντας» σερί 11-29.

Οι Σέρβοι κράτησαν το προβάδισμά τους για να οδηγηθούν στο 30’ με το σκορ στο 61-68. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε ένταση, πίεσε την μπάλα και στο 34’ πήρε προβάδισμα με 75-74, δίνοντας για τα καλά χαρακτήρα ντέρμπι στο ματς. Το 83-79 έγινε γρήγορα 83-83 στο 38’, δίνοντας «άγριο» χαρακτήρα στο τελευταίο δίλεπτο του ματς. Ο Νταβιντόβατς έκανε με 2/2 βολές το 83-85. Ο Μπαλτσερόφσκι ισοφάρισε σε 85-85 στα 34’’. Ο Κολόκο έχασε την μπάλα και ο Ρόμπινσον αστόχησε σε τρίποντο νίκης, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο +5, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν αμέσως. Στο τελευταίο λεπτό με τρίποντο του Μπριθουέλα η Μπαρτσελόνα πέρασε μπροστά με 98-97. Δύο βολές του Μπάτλερ διαμόρφωσαν το 98-99, για να ακολουθήσει τάπα του Κολόκο στον Ρόμπινσον στα 8’’. Ο Νίμπο έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Κάρτερ στα 5,5 δευτερόλεπτα, με τον Πάρα να δέχεται δύο τεχνικές ποινές στη συνέχεια. Συν μία για τον Ρόμπινσον. Με 4/5 βολές του Κάρτερ ήρθε το 98-103, για να διαμορφώσει ο Νούνιεθ το τελικό 100-103.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης.