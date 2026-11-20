Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε μεταξύ άλλων στην εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων», στην αμυντική προσήλωση και την ομαδικότητα που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών που έχουν περιορίσει τις επιλογές του.

Παράλληλα, μίλησε για τη δυσκολία ενίσχυσης του ρόστερ μεσούσης της σεζόν, υπογραμμίζοντας πως ο Ολυμπιακός αναζητά παίκτες που διαθέτουν τόσο το ταλέντο, όσο και την απαραίτητη εμπειρία για το επίπεδο της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Θα ήθελα να τονίσω την τρομερή ατμόσφαιρα και υποστήριξη από τον κόσμο. Πολύ υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Το διασκεδάσαμε πολύ. Πάμε να το ξανακάνουμε με τη Χάποελ. Είναι μία δύσκολη περίοδος για εμάς με πολλά - εκτός έδρας - παιχνίδια. Σημαντικό για ματς να μείνουμε στην κορυφή, έχοντας τόσα προβλήματα.

Δεν κοιτάζουμε μόνο να μείνουμε στην κορυφή. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παλεύουμε. Σήμερα ήμασταν τρομεροί στην άμυνα και συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο, με εξαίρεση τα δέκα επιθετικά ριμπάουντ που επιτρέψαμε στο πρώτο μέρος. Την ίδια ώρα παίξαμε... μαζί, επιθετικά, με 28 ασίστ απέναντι σε μία πολύ καλή - αμυντικά - ομάδα, όπως η Ρεάλ. Ένα πολύ μεγάλο «μπράβο» στους φιλάθλους και τους παίκτες μας.

Μπορούμε να κερδίσουμε παντού. Ήμασταν τυχεροί που κερδίσαμε στην Κύπρο γιατί υποφέραμε, καθώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ρυθμό μας. Στην παράταση παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ και βάλαμε ένα σουτ στο τέλος. Κύριο μέλημά μας είναι να μπούμε στα playoffs με όσες περισσότερες νίκες γίνεται. Κυνηγάμε όσο περισσότερα θετικά αποτελέσματα μπορούμε να πάρουμε.

Η τύχη είναι κόντρα σε μας, από τον τραυματισμό του Μοντέρο μέχρι... σήμερα. Ήταν μία μεταγραφή, του καλύτερου παίκτη στην Ευρώπη. Έχει μικρύνει το rotation, αλλά οι εμφανίσεις μας δεν είναι τυχαίες. Οι ψηλοί μας ας πούμε στο προηγούμενο ματς δεν είχαν κανένα ριμπάουντ και σήμερα ήταν κυριαρχικοί σε όλους τους τομείς, μετά από συζήτηση και με τους δύο. Τους δίνω συγχαρητήρια, όπως και σε όλη την ομάδα, διότι ήταν καταπληκτικοί. Μετά από καιρό παίξαμε ομαδικά και σουτάραμε φοβερά.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για έναν προπονητή, είναι να... πείσει τους παίκτες του. Το πιο σημαντικό είναι να αμύνονται παίκτες που είχαν τη φήμη του σκόρερ και να καταλαβαίνουν τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα για να νικήσει, όπως ας πούμε κάνει ο Φουρνιέ. Είχαμε, σήμερα, πολύ καλή εμφάνιση αμυντικά.

Θα ήθελα να βγάλουμε όλα τα συμπεράσματα στο τέλος της σεζόν. Ένα παιχνίδι κρίνει την επιτυχία από την αποτυχία. Ξέρετε, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Όπως και οι Καραγιαννίδης - Ντάνστον, οι οποίοι ξεκουράζουν τους βασικούς ψηλούς και τους ενθαρρύνουν. Δεν ξεχωρίζω κανέναν παίκτη. Το σημαντικότερο είναι οι παίκτες να δείχνουν σταθερότητα. Το κίνητρο όταν κατακτάς την EuroLeague είναι λιγότερο. Κάναμε μερικές κινήσεις για να το αυξήσουμε και ακόμα και με τόσα προβλήματα, βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Έχουμε φοβερά φορτωμένο πρόγραμμα. Οι συνεργάτες μου... βλέπουν παίκτες συστηματικά, αλλά είναι δύσκολο να βρεις κάποιον παίκτη που να έχει ταλέντο και ταυτόχρονα την εμπειρία της EuroLeague. Δεν μπορείς να προσθέσεις έναν παίκτη μέτριο και χωρίς προσωπικότητα στον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε όμως για αυτό».