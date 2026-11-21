Η ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής, έφερε και το τέλος της «διαβολοβδομάδας» στην EuroLeague. Οι ελληνικές ομάδες επικράτησαν, με το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας και την εύκολη επικράτηση στη SUNEL Arena του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 10-3 και είναι 2οι με ίδιο ρεκόρ με τη Βαλένθια, ενώ οι «πράσινοι» είναι στην 3η θέση με 9 νίκες και 4 ήττες.

Σπουδαίο «διπλό» πήρε στην παράταση ο Ερυθρός Αστέρας στη Βαρκελώνη επί της Μπαρτσελόνα, με τις δύο ομάδες να είναι στο 8-5 πλέον. Εύκολη νίκη για την Αναντόλου Έφες επί της Βιλερμπάν, ενώ η Παρτίζαν «λύγισε» την Μπεσίκτας στην παράταση.

EUROLEAGUE 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός AKTOR 72-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντουμπάι 74-80

Αρμάνι Μιλάνο-Φενέρμπαχτσε 78-70

Μπάγερν Μονάχου-Μπασκόνια 100-81

Βαλένθια-Βίρτους Μπολόνια 92-87

Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 92-76

Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 107-81

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 100-103 -παρ. (85-85κ.α.)

Παρτιζάν-Μπεσίκτας 91-87 -παρ. (77-77κ.α.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 10-3 Παναθηναϊκός AKTOR 9-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ερυθρός Αστέρας 8-5 Μπαρτσελόνα 8-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρτίζαν 7-6 Παρί 7-6 Αναντόλου Έφες 6-7 Μπεσίκτας 6-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Βιλερμπάν 4-9 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντόλου Έφες

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας