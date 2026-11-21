Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Παρτιζάν επικράτησε με 91-87 της Μπεσίκτας στο Βελιγράδι, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 7-6. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε, πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η Μπεσίκτας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 22-20, όμως η Παρτιζάν αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες (41-41). Το ντέρμπι συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τους Σέρβους να αποκτούν προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο τέλος της τρίτης περιόδου (63-59).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Παρτιζάν προηγήθηκε με 68-59, όμως η Μπεσίκτας δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με πρωταγωνιστή τον Λόνι Ουόκερ μείωσε στους δύο πόντους (75-73), ενώ ο Τζέφρις ισοφάρισε σε 77-77, 12,1 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στην τελευταία επίθεση ο Τζόουνς δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, καθώς δέχθηκε το μπλοκ του Τζέφρις και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, μέχρι ο Αμερικανός γκαρντ να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να χαρίσει τη νίκη στην Παρτιζάν.

Ο Τζόουνς και ο Όλμαν ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 18 πόντους έκαστος, ενώ ο Αλεσάντρο Παγιόλα πρόσθεσε 12 πόντους και 8 ασίστ. Από την πλευρά της Μπεσίκτας, ξεχώρισε ο Λόνι Ουόκερ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Σκότι Ουίλμπεκιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 63-59, 77-77 κ.δ, 91-87 παρ.

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