Τέλος στα σενάρια και τις φήμες περί μετακίνησής του στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό έβαλε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Κάρλικ Τζόουνς, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί τα τελευταία 24ωρα με τους «Ερυθρόλευκους».

Ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης φρόντισε να βάλει ο ίδιος τέλος στη μεταγραφολογία με καυστικό τρόπο λέγοντας πως «Έπαιζα GTA, δεν έδωσα καμία σημασία», σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτίζαν απέναντι στη Μπεσίκτας στο Βελιγράδι στην παράταση για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

https://www.instagram.com/p/Df-wy__O3KO/

Tα σενάρια περί μετακίνησης του Τζόουνς στον Ολυμπιακό είχε σπεύσει να διαψεύσει μέρες νωρίτερα και ο πρόεδρος της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς