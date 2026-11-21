Πλούσια είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία έχουν επιστρέψει από το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου και έπειτα τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει τις σημαντικότερες μάχες με Ελληνικό... άρωμα μιας και αρκετοί διεθνείς αγωνίζονται σήμερα.

Αρχικά, στις 16:00 δοκιμάζονται Δουβικάς και Μανδάς στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A. Η Κόμο, του Έλληνα επιθετικού υποδέχεται την Κάλιαρι εντός έδρας, προτού αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το Champions League.

Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και σκοράρει συνεχώς είτε στην Ιταλία είτε στην Ευρώπη και θέλει να διευρύνει κι άλλο τον αριθμό των γκολ του απέναντι στους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Φάμπρεγκας βρίσκεται στην 5η θέση με 23 βαθμούς, ενώ η Κάλιαρι στην 9η έχοντας συγκεντρώσει 16 έως τώρα.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1.

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Μανδάς και η πρωτοπόρος Λάτσιο που αποτελεί την μεγάλη έκπληξη στην Ιταλία τη φετινή σεζόν υποδέχονται στο «Ολίμπικο» την Λέτσε, σε ένα φαινομενικά έυκολο απόγευμα, μιας και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 14η θέση.

Αντίθετα η ομάδα του Μανδά συνεχίζει τις υψηλές της πτήσεις και με τρίποντο θα διατηρηθεί και αυτή την αγωνιστική στην κορυφή. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Γερμανία και στην αναμέτρηση της Μπορούσια Γκλάντμπαχ με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η ομάδα του Έλληνα εξτρέμ θέλει να εκμεταλλευτεί το χθεσινό στραβοπάτημα της Μπάγερν και με νίκη να βρεθεί μόνη της στην κορυφή της Bundesliga. Σέντρα στις 16:30 και μετάδοση από το Novasports 3.

Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης και η Άρσεναλ ταξιδεύουν εκτός έδρας στις 19:30 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» απέναντι στη Νιούκαστλ. Ο Έλληνας εξτρέμ παρά τις τρομέρες του εμφανίσεις μέχρι στιγμής και τις ασίστ του, ψάχνει ακόμα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» για να τους διατηρήσεις στην πρώτη θέση της Premier League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.