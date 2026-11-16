Super League 2: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League 2 γνωστοποίησε τη Δευτέρα (16/11) η διοργανώτρια αρχή.

Η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο (21/11), με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων, ενώ η αυλαία θα πέσει τη Δευτέρα (23/11), όταν είναι προγραμματισμένοι δύο αγώνες.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει συνολικά τρία παιχνίδια της αγωνιστικής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αναμετρήσεις ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR B (21/11, 14:45), Αναγέννηση Καρδίτσας - Athens Kallithea (22/11, 12:30) και Πύργος - Μαρκό (23/11, 14:45).

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Πανθρακικός - Πανιώνιος (15:00 YouTube SL2, ΔΑΚ Κομοτηνής)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea (12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς (15:00, Προπ. Κέντρο Ολυμπιακού)

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Πύργος - Μαρκό (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Πύργου)

ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου (15:00 YouTube SL2, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)