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Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»
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Την σκληρή ήττα από τον Άρη θέλει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στην Κύπρο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστική της EuroLeague.

O Kώστας Παπανικολάου παραχώρησε δηλώσεις στο αεροδρόμιο ενόψει της «μάχης» στη Λεμεσό και μεταξύ άλλων στάθηκε στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης, αλλά και στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με τη Μακάμπι, παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή ομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

«Σίγουρα το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταπεξίλχθαμε στις ανάγκες του αγώνα, ούτε ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης στο παρκέ. Ήταν άσχημος ο τρόπος που ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις και α κοιτάξεις μπροστά γιατί η σεζόν προχωράει, το πρόγραμμα είναι αμείλιτκο και δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να χαλάμε παραπάνω ουσία.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Οπότε μια νέα πρόκληση είναι μπροστά μας και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι για να επανέλθουμε στις νίκες.

Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα κομμάτι κόσμου στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, για να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι ο κόσμος εδώ θα μας στηρίξει. Και ανυπομονούμε να βρεθούμε στο γήπεδο για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη.

Το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά, δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα μια κακή ομάδα. Στην EuroLeague αν υποτιμήσεις κάποιο παιχνίδι ή κάποιον αντίπαλο, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά, κάτι που δεν το θέλουμε. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα και σωματικά και πνευματικά, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο.

Το κομμάτι της συγκέντρωσης στην άμυνά μας είναι βασικός στόχος για εμάς. Δεν το είχαμε σε καλό επίπεδο χθες. Όπως και η επιθετική μας λειτουργία πρέπει να είναι καλύτερη. Γενικά να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στις ανάγκες του παιχνιδιού».

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