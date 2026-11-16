ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σζομπαθέλι Φάλκο

Να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τους Vikos Φalcons για τη Stoiximan GBL θέλει η ΑΕΚ, η οποία στρέφει πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Η Ένωση υποδέχεται την Τετάρτη (18/11, 19:00) τη Σζομπαθέλι Φάλκο στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Μάλιστα, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα (2-1) και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, διατηρώντας τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογικής διεκδίκησης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Σζομπαθέλι Φάλκο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του BCL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

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