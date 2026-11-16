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Oμπράντοβιτς: «Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα - Να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας»

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε στα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Ηλίας Λαλιώτης

Oμπράντοβιτς: «Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα - Να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας»
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Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια σχολίασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Τρίτης (17/11, 22:00), αναφερόμενος στα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Αποστολή στην Μπολόνια: Ηλίας Λαλιώτης

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε στα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του απέναντι στην ιταλική ομάδα, ενόψει μιας απαιτητικής εκτός έδρας δοκιμασίας για τη EuroLeague.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Μπολόνια, με τους «πράσινους» να προετοιμάζονται για την πρώτη τους αναμέτρηση στη διαβολοβδομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

Για τα χαρακτηριστικά της Βίρτους Μπολόνια: «Παίζουν στο transition. Είναι πρώτοι στην Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».

Για το ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι: «Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τα λάθη που κάνει η ομάδα και αν είναι κάτι που συζητάνε: «Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που χάνουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».

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