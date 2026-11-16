ΑΕΚ: Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς με τη Γαλατασαράι

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Γαλατασαράι έχει ξεκινήσει, με την Ένωση να ενημερώνει τους φιλάθλους της σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχουν εξασφαλίσει το League Phase Pass έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τη θέση τους για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (17/11).

Μετά την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν δεσμευτεί θα απελευθερωθούν και τα αντίστοιχα εισιτήρια θα διατεθούν προς πώληση στο ευρύ κοινό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (με σκοπό την εξασφάλιση της θέσης τους) για τον εντός έδρας αγώνα με τη Galatasaray A.S, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 22:00, στην AΕΚ Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Σήμερα, όλοι οι κάτοχοι διαρκείας που δεν είχαν προμηθευτεί το League Phase Pass, θα λάβουν μέσω e-mail προσωπικό link, μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή και να κατοχυρώσουν τη θέση τους για τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό αγώνα.

Το link θα παραμείνει ενεργό έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 12:00. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν αγοραστεί θα αποδεσμευτούν.

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 16:00.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους.

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο ή όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας θέλει να κλείσει θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προβλέπουν ότι αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της AΕΚ Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις ημέρες των αγώνων, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξασφάλισε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης στο Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία. Το κόστος στάθμευσης είναι 30 ευρώ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης ΕΔΩ.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τo League Phase Pass έως και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ για τα απλά εισιτήρια δεν υπάρχει δικαίωμα μεταβίβασης».