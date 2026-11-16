Επίσημο: Τέλος ο Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό

Εξαιρετικά σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Τζον Κόντσαρ στον Ολυμπιακό, καθώς ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο, μέσα σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα παρουσίας του στο ρόστερ.

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Αμερικάνος ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα, έπειτα από προβληματισμούς που είχε εκφράσει στους ιθύνοντες για τον χρόνο συμμετοχής του και την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Από τη μεριά του, ο Ολυμπιακός έκανε δεκτό το αίτημα του παίκτη, ο οποίος ευχαρίστησε με δήλωσή του tη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους για τη στήριξη που έλαβε κατά τη σύντομη παρουσία του στην ομάδα.

Παράλληλα, εξήγησε πως προσωπικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει.

Θυμίζουμε πως ο Κόντσαρ δεν θα ακολουθούσε την υπόλοιπη αποστολή στην Κύπρο για το παιχνίδι με τη Μακάμπι, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του μέτρησε κατά μέσο όρο 2.0 ριμπάουντ και 1.0, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει στην EuroLeague.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του αθλητή.

Η ομάδα μας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και του εύχεται κάθε επιτυχία στη καριέρα του.

Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».