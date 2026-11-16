Ολυμπιακός: Χωρίς Κόντσαρ στην Κύπρο

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι στην Κύπρο, με τον Κόντσαρ να είναι ακόμα πιο κοντά στην έξοδο από την ομάδα του Πειραιά.

Ολυμπιακός: Χωρίς Κόντσαρ στην Κύπρο
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Αύριο το απόγευμα, στην Κύπρο, αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μακάμπι με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο αλλά και τις πολλές απουσίες.

Για ένα ακόμα ματς ο Ντόρσεϊ θα μείνει εκτός αποστολής, ενώ εκτός είναι και ο Τζον Κόντσαρ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έχει γίνει γνωστό, ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά, κάτι που αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες και πλέον θεωρείται ξένο σώμα από την ομάδα.

Τέλος, οι Ταιρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον θα πάρουν τη θέση των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας στη δωδεκάδα.

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