Και αν όλα αυτά γινόντουσαν στον Παναθηναϊκό;

Ο Τόμας Ουόκαπ τους κρέμασε στα μανταλάκια και έφυγε σαν κύριος για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τους κρέμασε στα μανταλάκια και μετά το τέλος της «τιμωρίας» του επέστρεψε στις προπονήσεις και συνέχισε τα δημόσια σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ο ίδιος και ο πατέρας του. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει αγωνιστικό ρυθμό, το περίφημο bartzokas ball αποτελεί μακρινή ανάμνηση με τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν το μπάσκετ που κάποτε χλεύαζαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να προκαλεί με κάθε τρόπο σε κάθε γήπεδο.

Και όμως το πρόβλημα των «αντικειμενικών» είναι πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει καταφέρει ακόμα να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα και δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί τα μεγάλα ονόματα στην ομάδα του. Πάντα σύμφωνα με τους «αντικειμενικούς».

Φανταστείτε τώρα όσα αναλύσαμε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου να γινόντουσαν στον Παναθηναϊκό. Λαϊκά δικαστήρια θα είχαν στηθεί. Πάντα από τους «αντικειμενικούς».

Ο Παναθηναϊκός δεδομένα αντιμετωπίζει αγωνιστικό πρόβλημα. Αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μιλάμε για μια καινούρια ομάδα, με νέο προπονητή και νέα αγωνιστική ταυτότητα. Μια ομάδα που θέλει χρόνο για να βρει τον νέο της εαυτό. Μια ομάδα με πολλούς μεγάλους παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο για να μάθουν ο ένας τον άλλον, να βρουν τη χημεία τους, να κατανοήσουν τους ρόλους τους. Αυτό είναι το θέμα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Ένα θέμα που έχει γιγαντωθεί από τα προσκείμενα στον Ολυμπιακό ΜΜΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα θέμα που επικρατούν στα βοηθητικά του ΣΕΦ και τη Sunel Arena.

Σκεφτείτε ο Φρανσίσκο να έκανε στον Ομπράντοβιτς αυτά που κάνει ο Ντόρσεϊ στον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό γενικότερα.

Σκεφτείτε ο Ναν να έπαιζε όπως ο Φουρνιέ. Μόνο ένας εναντίον ενός με αμέτρητες ντρίμπλες και χωρίς να πασάρει. Όπως είπε χθες ο coach Μπαρτζώκας σε ένα από τα τάιμ άουτ που πήρε στο Αλεξάνδρειο.

Σκεφτείτε ο Παναθηναϊκός να αποθεωνόταν για ένα συγκεκριμένο τύπο παιχνιδιού και αυτός να έχει πάει… περίπατο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μη μπορεί να αντιδράσει.

Σκεφτείτε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πλακωνόταν με τους παίκτες του, με τους διαιτητές με τους φιλάθλους.

Σκεφτείτε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχανε από τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη και να έφευγε χωρίς να του δώσει το χέρι του. Ουπς. Αυτό έγινε. Αλλά ο Σέρβος έδωσε το χέρι του. Κανονικά. Γιατί ο «Ζοτς» έχει μάθει όταν χάνει να δίνει το χέρι του και να φεύγει.

Όλα τα παραπάνω δεν χρήζουν καμιάς περαιτέρω εξήγησης. Όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο γιατί αναφέρονται και τι υποδηλώνουν.

Οπότε πάμε παρακάτω… Πάμε στα χθεσινά.

Είναι ξεκάθαρο, πλέον, πως από την ημέρα που ξέσπασε το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ μία μόνο ομάδα έχει πρόβλημα. Και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που όλες οι ομάδες δεν έχουν να πουν το παραμικρό για τη διαιτησία το τελευταίο, σχεδόν, δίμηνο, ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωσε για το παιχνίδι με το Μαρούσι, όπου επικράτησε με 81-83 στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ έχει παράπονα και για την χθεσινή του ήττα στο «Αλεξάνδρειο».

Εκεί όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από τον αγώνα, με δεύτερη τεχνική ποινή, μιας και όπως φαίνεται στην κάμερα χαρακτήρισε «νούμερα» τους διαιτητές.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι κάτι αλλάζει στο μπάσκετ…