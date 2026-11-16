Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με τη φανέλα των Rio Grande Valley Vipers, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη (105-97) επί των Texas Legends.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού στη G-League, καθώς σημείωσε 42 πόντους, σημειώνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Ο Γιουρτσεβέν συνεχίζει την προσπάθειά του να βρει μια ευκαιρία στις ΗΠΑ, με τους Rio Grande Valley Vipers να του δίνουν τη δυνατότητα να αγωνιστεί στη G-League. Ο Τούρκος ψηλός αξιοποιεί την ευκαιρία και δείχνει την ποιότητά του μέσα στο παρκέ.

Η θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς αντιμετώπισε τους Texas Legends στη Fifth Third Arena κι επικράτησε με 105-97, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιουρτσεβέν.

Ο 27χρονος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους, έχοντας 18/26 σουτ και 5/5 βολές, ενώ στη στατιστική του πρόσθεσε 11 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο τάπες, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του.