Ελλάδα – Ισλανδία: Η Εθνική Ελπίδων διεκδικεί την επιστροφή σε Euro U21 μετά από 25 χρόνια!

Ένα βήμα μακριά από την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη φιλοξενεί τη Δευτέρα (16/11) την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στη ρεβάνς των playoffs, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για το Euro U21 του 2027.

Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο χιονισμένο Ρέικιαβικ άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς, με την ελληνική ομάδα να έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στο κοινό της. Στο πρώτο παιχνίδι, οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των δύο ομάδων, με την Ελλάδα να αποφεύγει την ήττα στις καθυστερήσεις.

Ο Μπότης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Μοναστηρλή, απέκρουσε πέναλτι του Γκούντιονσεν, όμως οι Ισλανδοί προηγήθηκαν στο 89' με κεφαλιά του Μικάελσον. Η απάντηση της Εθνικής ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο ίδιος ποδοσφαιριστής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από γύρισμα του Παπακανέλλου, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το Ελλάδα – Ισλανδία είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Για τη ρεβάνς, ο Γιάννης Ταουσιάνης καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής κι ο Νόα Άλεν τραυματίστηκαν στην πρώτη αναμέτρηση και δεν θα είναι διαθέσιμοι. Για την κάλυψη του κενού στην αποστολή κλήθηκε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ενώ δεν υπήρξε νέα προσθήκη για τη θέση του Άλεν.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές της ενδεκάδας, ο Μπότης αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Κάτρης, που είχε αντικαταστήσει τον Άλεν στο Ρέικιαβικ, έχει τον πρώτο λόγο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Κωστούλας, Καλογερόπουλος και Αλεξίου αναμένεται να συμπληρώσουν την αμυντική γραμμή.

Στη μεσαία γραμμή, οι Κοντούρης, Μουζακίτης κι Αλμύρας διεκδικούν τις διαθέσιμες θέσεις, ενώ στην επιθετική τριάδα οι Πνευμονίδης, Κούτσιας και Παπακανέλλος αποτελούν τις βασικές επιλογές.

Το διακύβευμα της αναμέτρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ελλάδα έχει να συμμετάσχει σε τελική φάση Euro U21 από το 2002. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, θα επιστρέψει στη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια, με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027 να φιλοξενείται στην Αλβανία και τη Σερβία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.